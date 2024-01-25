إيلاف: تم القاء القبض على المطارد المزعوم لتايلور سويفت للمرة الثالثة يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر الشرطة لصحيفة نيويورك بوست إن الرجل الذي يُدعى ديفيد كرو، تم تقييد يديه مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن شوهد وهو يغوص في القمامة عبر الشارع من منزل سويفت في تريبيكا الذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار.

يقول أحد شهود العيان: "لقد رأيته للتو وهو يحفر في حاوية القمامة هذه، ويخرج بعض البطانيات ثم ذهب وجلس على رصيف التحميل على بعد بضعة أبواب [من شقة سويفت]".

وبحسب ما ورد، عاد كرو، 30 عامًا، إلى منزل سويفت فورًا بعد أن سمح له قاضٍ في مانهاتن بالخروج تحت الإشراف أثناء محاكمته، والتي اتُهم خلالها بالمطاردة والمضايقة.

وبحسب ما ورد، لم يكشف الرجل "المضطرب عاطفيًا" - والذي ظهر امام في شقة المغنية 30 مرة في الشهرين الماضيين، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون - عن سبب تركيزه الشديد على منزلها وأماكن وجودها أثناء جلسة الاستماع.

تم احتجازه آخر مرة لدى الشرطة يوم الاثنين بعد أن اتصل أحد الجيران بسلطات إنفاذ القانون للإبلاغ عن "شخص غير متزن" في شارع فرانكلين.

وبحسب مصدر مطلع تم استدعاء الشرطة لأسابيع لكنها لم تستجب حتى حاول كرو اقتحام المبنى بالفعل. وزعموا أنه "لم يقاوم" اعتقاله.