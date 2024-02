إيلاف: في السنوات الأخيرة، كانت سيلين ديون، 55 عامًا، منفتحة جدًا بشأن معركتها المستمرة مع متلازمة الشخص المتصلب، والتي أثرت على قدرتها على الغناء والأداء على المسرح. ومنذ أن كشفت عن تشخيصها الطبي في ديسمبر 2022، تراجعت الموسيقية خطوة إلى الوراء عن دائرة الضوء. لكن الآن، أصبحت مغنية All By Myself جاهزة لسرد المزيد من قصتها في فيلم وثائقي قادم بعنوان I Am: Celine Dion.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت ديون الأخبار المثيرة عبر حسابها على الإنستغرام. وإلى جانب صورة لها بالأبيض والأسود، كتبت المغنية الحائزة على جوائز في التعليق: "استعدوا! سيتم إصدار فيلم I Am: Celine Dion، وهو فيلم وثائقي من إخراج إيرين تايلور المرشحة لجائزة الأوسكار، عالميًا على برايم فيديو.

تضمن باقي التعليق رسالة حميمة من ديون إلى العديد من معجبيها الذين أظهروا دعمها طوال السنوات القليلة الماضية. بدأته قائلة: "لقد شكلت السنتان الأخيرتان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، الرحلة من اكتشاف حالتي إلى تعلم كيفية التعايش معها وإدارتها، ولكن لا أدعها تحدد حالتي".

وأضافت مغنية My Heart Will Go On: "مع استمرار الطريق لاستئناف مسيرتي الفنية، أدركت كم افتقدت القدرة على رؤية معجبيني. خلال هذا الغياب، قررت أن أقوم بتوثيق هذا الجزء من حياتي، لمحاولة رفع مستوى الوعي حول هذه الحالة غير المعروفة، لمساعدة الآخرين الذين يشاركونني هذا التشخيص".

وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، فإن متلازمة الشخص المتصلب (SPS باختصار) هي اضطراب عصبي نادر يسبب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة.

حتى الآن، نعلم أنه سيتم إصدار الوثائقي على برايم فيديو، ومع ذلك، لم يتم تأكيد تاريخ إصداره بعد.