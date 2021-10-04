قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: نقدم لكم اليوم طريقة عمل فطيرة الراعي "Shepherd's Pie" النباتية، بالخضار المقلية بالثوم والبصل، مع نبيذ أحمر ، مغطاة بصلصة جاهزة، ومخبوز تحت طبقة من البطاطس المهروسة الكريمية.

هذه ليست فطيرة الراعي بالعدس، ولكن إذا كنت ترغبين في إضافة العدس لمزيد من البروتين، يمكنك ذلك.

وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطبخ: 35 دقيقة

الوقت الإجمالي: 55 دقيقة

الكمية: تكفي 8 أو 6 صحون



الوصف

فطيرة الراعي النباتية - بالفطر والجزر والبازلاء المغطاة بالبطاطا المهروسة الكريمية.



المقادير

لحشوة فطيرة الراعي النباتية:

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 كراث، مفروم (أو بعض البصل والثوم)

16 أونصة فطر طازج مقطع إلى شرائح

6 حبات جزر مقشرة ومفرومة (حوالي 2 كوب)

أعشاب طازجة حسب الرغبة (مثال غصن واحد من إكليل الجبل والزعتر وورقة الغار)

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم

2 ملاعق كبيرة دقيق

1/2 كوب نبيذ أحمر

1-2 أكواب مرق الخضار

1 ملعقة صغيرة ملح (أكثر أو أقل حسب الرغبة)

2 كوب بازلاء مجمدة

البطاطس المهروسة:

6 حبات بطاطس ذهبية يوكون (حوالي 2 رطل)

1/2 كوب زبادي يوناني كامل الدسم

1/4 كوب زبدة أو زيت زيتون

ملح للتذوق

طريقة التحضير

لتحضير البطاطس المهروسة:

قشري البطاطس.

قومي بغليها حتى تنضج .

تصفّى وتهرس وتمزج في الزبادي والزبدة.

تتبل حسب الذوق

لتحضير الخضار:

في قدر كبير آمن للفرن، سخني الزيت على نار متوسطة.

يضاف الكراث ويقلى حتى تفوح رائحته.

أضيفي الفطر والجزر والأعشاب الكاملة (ستسخرج الأعشاب لاحقًا بعد الحصول على نكهتها).

يقلى الجزر حتى ينضج.



حضري المرق:

أضيفي معجون الطماطم والدقيق إلى القدر وقلبيه. صبي النبيذ الأحمر واكشطي كل الأجزاء ذات اللون البني من قاع المقلاة.

دعي النبيذ يطهى لمدة دقيقة أو دقيقتين.

أضيفي المرق ببطء مع التقليب حتى تبدأ الصلصة في التكون. تملح حسب الرغبة.

تطهى على نار خفيفة حتى تصبح أكثر سماكة.



وأخيراً حان وقت وضعها في الفرن وخبزها:

إزيلي الأعشاب الكاملة.

أضيفي البازلاء ، وزعي البطاطس المهروسة في الأعلى (ادهنيها بالزبدة لتكون أكثر روعة) ، واخبزيها لمدة 15 دقيقة عند 350 درجة حتى يصبح سطح الصينية بنياً.

المصدر: Pinch of yum