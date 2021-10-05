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إيلاف: اليك طريقة عمل "شوربة الطماطم الحارة" سهلة التحضير ولذيذة.

المقادير:

• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 بصلة مفرومة

• 2 فص ثوم مهروس

• حبة فلفل أحمر صغيرة ، منزوعة البذور ، ومقطعة - أكثر إذا أردت

• 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

• 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

• 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

• 2 × 400 جم طماطم مهروسة

• 1/2 كوب عدس أحمر ، مغسول

• 500 مل مرق دجاج

• زبادي طبيعي للتقديم

طريقة العمل:

سخني الزيت في قدر كبير ثقيل على نار متوسطة منخفضة.

يُضاف البصل ويُطهى مع التحريك لمدة 3-4 دقائق أو حتى ينضج البصل.

أضيفي الثوم والفلفل الحار والبهارات ومعجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقة أخرى.

تُضاف الطماطم والعدس والمرق ويُغلى المزيج على نار عالية.

اخفضي الحرارة، ثم غطي القدر جزئياً واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

يوضع المزيج جانباً ليبرد قليلاً.

اهرسي الحساء في الخلاط على دفعات حتى يصبح ناعمًا.

يُعاد إلى القدر ويتبل بملح البحر والفلفل الأسود المطحون حديثًا.

يوضع على نار متوسطة ويقلب حتى يسخن.

صبي الحساء بالمغرفة في أوعية التقديم وأضيفي ملعقة من الزبادي للتقديم.