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إيلاف: يحتوي لينغويني الفلفل الأحمر المحمص الكريمي اللذيذ على 5 مكونات فقط ويستغرق تحضيره 10 دقائق. أنه مثالي لوجبات المساء في الأيام المزدحمة بالعمل!

المكونات:

1 عبوة لينجويني سعة 16 أونصة

4-5 فلفل أحمر مشوي كبير الحجم

1 كراث صغير

2 فص ثوم

1/3 كوب حليب (half and half).

1/4 كوب جبن اسياجو المبشور الطازج

الملح والفلفل الأسود حسب الذوق

البقدونس المفروم للتزيين اختياري

طريقة العمل:

تسلق المعكرونة وفقا للتعليمات الموجودة على العلبة.

أضيفي الفلفل الأحمر والكراث والثوم إلى محضر الطعام (food processor). يُخفق المزيج حتى يهرس.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

يضاف خليط الفلفل وحليب النصف ونصف. يطهى 2-3 دقائق.

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

أضيفي المعكرونة والجبن إلى المقلاة وقلبيها حتى تتغطى.

قدميها على الفور