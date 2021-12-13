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إيلاف: مكونات هذه الوصفة يمتلكها معظمكم بالفعل في المنزل، المكون الخاص الوحيد الذي تحتاجينه هو حبر الحبار الذي يمكن العثور عليه في متجر البقالة المحلي أو متجر متخصص بالطهي أو متاجر الأطعمة الصحية.

المقادير:

3 أكواب طحين خبز

7 جرام خميرة جافة نشطة

3 ملاعق كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

8 ملاعق كبيرة زبدة طرية

3 بيضات كاملة

1 كوب حليب فاتر

16 جرام حبر الحبار

غسول البيض أو الزبدة المذابة

حبوب السمسم

طريقة العمل:

أول شيء عليك القيام به هو تسخين الحليب قليلاً ليكون دافئاً، لا تريدينه ساخناً لأن الخميرة لا تحب السائل الساخن.

أضيفي 7 جرام من الخميرة الجافة النشطة إلى الحليب الدافيء وملعقة كبيرة من السكر، وحركي المزيج جيدًا واتركيه لينشط.

في هذه الأثناء، أضيفي 3 أكواب من دقيق الخبز المنخول إلى وعاء الخلاط.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من السكر ونصف ملعقة كبيرة من الملح إلى الدقيق.

ابدأي بالخلط بالمضرب المسطح وحضري خطاف العجين لوقت لاحق.

أثناء خلط الدقيق والملح والسكر، ابدأي بإضافة الزبدة المخففة.

نضيف الزبدة على مهل للسماح بخلطها جيداً مع الدقيق حتى تتفتت.

اكسري ثلاث بيضات في وعاء منفصل وأضيفي إليها حبر الحبار.

يقلب جيدًا ويضاف خليط البيض وحبر الحبار إلى وعاء الخلط.

بعد إضافة البيض وحبر الحبار ، خذي الخميرة المنشطة وأضيفيها إلى الدقيق أيضًا.

امزجيها حتى يتم دمج كل شيء.

في هذه المرحلة ، قد ترغبين في تغيير المضرب واستبداله بخطاف العجين.

استمري في الخلط على سرعة متوسطة حتى يشكل الخليط عجينة ناعمة (يجب أن يستمر هذا الجزء لمدة عشر دقائق على الأقل).

نضع بعض الدقيق على سطح العمل وننقل العجين عليه.

تُفرك العجينة بالأصابع بطريقة تدفع العجينة من الجزء الخارجي إلى منتصف العجين.

عند تشكيل العجينة المستديرة، ضعيها في وعاء مغطى ببعض زيت الزيتون واتركي العجين يتماسك حتى يتضاعف حجمه.

شكلي كل قطعة من العجين على شكل كرة دافعة الأطراف الخارجية إلى المنتصف.

يساعدك ذلك على تكوين الكعك المستدير.

الخطوة التالية هي تحضير أوراق الخبز وتغطيتها بورق الزبدة.

ضعي كرات العجين على الأوراق وتأكدي من تباعدها عن بعضها البعض.

اتركيهم يرتاحون لمدة ساعة.

ادهنيهم بخليط البيض ورشي بذور السمسم ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة.

قدميها مع البرجر المفضل لديك.