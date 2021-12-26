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إيلاف: شوربة الأودون وجبة يابانية كلاسيكية مصنوعة من نودلز أودون السميكة في مرق لذيذ. هذا طبق شهي يمكن تحضيره في أقل من 20 دقيقة!
المقادير:
1 ½ (32 أونصة سائلة) من مرقة الدجاج
1 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة جذر زنجبيل طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
1 صدر دجاج مطبوخ ، منزوع الجلد ، منزوع العظم ومفروم
1 رأس بوك تشوي (ملفوف صيني) ، مفروم
نصف كوب فطر شيتاكي مجفف
عبوتان (7 أونصات) نودلز أودون مجففة
نصف كوب من براعم الفاصوليا
1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح قطرية
2 ملاعق كبيرة بصل مفروم مجفف
1 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
طريقة العمل:
الخطوة 1
يُغلى مرق الدجاج والثوم والزنجبيل ومسحوق الفلفل الحار في قدر على نار متوسطة عالية. يُضاف الدجاج ، الملفوف الصيني ، والفطر. اتركيه ينضج لمدة 3 دقائق. أضيفي المعكرونة واطبخي الحساء لمدة 4 دقائق أخرى.
الخطوة 2
يُسكب مزيج الشوربة بالتساوي في وعاءين. ضعي براعم الفاصوليا فوقها في منتصف كل وعاء ، مع وضع البصل الأخضر جيدًا في الأعلى. يرش البصل المجفف والكزبرة على الوجه.
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