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إيلاف: شوربة الأودون وجبة يابانية كلاسيكية مصنوعة من نودلز أودون السميكة في مرق لذيذ. هذا طبق شهي يمكن تحضيره في أقل من 20 دقيقة!

المقادير:

1 ½ (32 أونصة سائلة) من مرقة الدجاج

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة جذر زنجبيل طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

1 صدر دجاج مطبوخ ، منزوع الجلد ، منزوع العظم ومفروم

1 رأس بوك تشوي (ملفوف صيني) ، مفروم

نصف كوب فطر شيتاكي مجفف

عبوتان (7 أونصات) نودلز أودون مجففة

نصف كوب من براعم الفاصوليا

1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح قطرية

2 ملاعق كبيرة بصل مفروم مجفف

1 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة



طريقة العمل:

الخطوة 1

يُغلى مرق الدجاج والثوم والزنجبيل ومسحوق الفلفل الحار في قدر على نار متوسطة عالية. يُضاف الدجاج ، الملفوف الصيني ، والفطر. اتركيه ينضج لمدة 3 دقائق. أضيفي المعكرونة واطبخي الحساء لمدة 4 دقائق أخرى.

الخطوة 2

يُسكب مزيج الشوربة بالتساوي في وعاءين. ضعي براعم الفاصوليا فوقها في منتصف كل وعاء ، مع وضع البصل الأخضر جيدًا في الأعلى. يرش البصل المجفف والكزبرة على الوجه.