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إيلاف: نقدم لك وصفة الكعك بالتوت البري و الشوكولاتة البيضاء.

المقادير:

125 جرام زبدة ذائبة

200 جرام سكر

2 ملعقة صغيرة سكر فانيليا

1 بيضة

200 جرام طحين

1/2 ملعقة صغيرة من ملح النطرون (Natrun)

100 جرام شوكولاتة بيضاء (أزرار أو مفرومة)

100 جرام توت بري مجفف

طريقة العمل:

اخفقي الزبدة مع السكر وسكر الفانيليا.

أضيفي البيضة بعد قليل.

ثم أضيفي الطحين وملح النترون.

إستخدمي الملعقة الآن وأضيفي التوت البري والشوكولاتة.

قسمي العجينة الى كرات صغيرة واضغطي عليها قليلاً لتصبح دائرية مسطحة.

ضعيها في فرن مسخن على 175 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة حسب الفرن الخاص بك.

تكون جاهزة عندما تصبح ذهبية.

اتركيها لتبرد على رف سلكي.

ثم تقدم باردة مع الشاي أو العصير.

ستبقى صالحة لمدة أسبوع تقريبًا.