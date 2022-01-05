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إيلاف: نفدم لك وصفة مقبلات ترضي العين، خفيفة لذيذة وسهلة الإعداد للغاية!

المقادير:

24 حبة بطاطا صغيرة مسلوقة

1 ديسيلتر من المايونيز

لحم مقدد مقلي، مطحون

حفنة من الثوم مفرومة، وزهور المعمر القابلة للأكل للزينة

طريقة العمل:

رتبي البطاطس المسلوقة في طبق وأضيفي عليها القليل من المايونيز.

يرش اللحم المقدد سواء كان خنزير أو ديك رومي، والثوم وزهور المعمر.

ثم ضعي عود أسنان في كل واحدة وقدميها.