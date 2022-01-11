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إيلاف: دائمًا ما يعمل السلمون المدخن جيدًا كمقبلات أو كوجبة خفيفة. يمكن تحضير هذه الوصفة بالمكونات المشتراة من المتجر وهي طريقة سريعة وسهلة لإثارة إعجاب ضيوفك.

المقادير:

400 جرام سلمون مدخن

كوب صغير من بطارخ السلمون

4 شرائح من خبز الجاودار

مقبض من الزبدة

1 ضمة صغيرة من الرشاد الطازج

1 ديسيلتر من زيت الأعشاب من اختيارك

4 ملاعق كبيرة كريمة

طريقة العمل:

سخني مقلاة بالزبدة واقلي شرائح خبز الجاودار حتى تنضج.

ترفع من المقلاة ويرش عليها القليل من الملح.

يسكب نصف ديسيلتر من زيت الأعشاب في طبق ويخلط مع الكريمة.

يصب الزيت العشبي في قاع الأطباق.

تقطع أقراص مستديرة من السلمون المدخن، رتبي أقراص السلمون فوق الزيت العشبي وشرائح الخبزالمقرمش، وامزجيها بالزيت الكريمي، وزينيها ببطارخ السلمون، والجرجير الطازج قبل التقديم.