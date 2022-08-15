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طريقة العمل

ضعي الدجاج في صينية التحميص وأمسحي 50 جم من الزبدة الطرية على الدجاج بيديك.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود المطحون طازجًا ثم رتبي 7 حبات من لحم الخنزير المقدد المدخن أو الديك الرومي على التوالي على طول الصدر.

اقطعي شعيرة إضافية إلى قسمين وضعي قطعة على كل ساق.

تحمص في فرن مسخن مسبقًا على 190 درجة مئوية ، لمدة 20 دقيقة لكل 450 جرام بالإضافة إلى 20 دقيقة إضافية - سيكون المجموع ساعة و 50 دقيقة إلى ساعتين لطائر 2.25 كجم.

يغمر بالدهن ثلاث مرات خلال وقت الطهي.

أثناء الدهن الأخير ، قومي بإزالة شرائح اللحم المقدد المقرمشة واحتفظي بها دافئة.

في آخر 15 دقيقة من الطهي ، ارفعي درجة الحرارة إلى 220 درجة مئوية لمنح الجلد الهشاشة الذهبية النهائية. عندما ينضج ، أخرجيه من الفرن وقومي بتغطيته بورق قصدير. اتركيه ليرتاح لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.

قطعي الدجاج وقدميه مع السلطة المفضلة لديك….