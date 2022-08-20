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إيلاف: الفريتاتا هو طبق إيطالي قائم على البيض مشابه للعجة أو الكيش بدون "الكرست أو قشرة العجين" أو البيض المخفوق، مدعّم بمكونات إضافية مثل اللحوم أو الجبن أو الخضار.

طريقة العمل:

• 150 غ من فطر الكستناء، المقطّع إلى شرائح

• 1 فص ثوم صغير ، مهروس

• 1 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر الطازج المقطع إلى شرائح رفيعة

• 4 بيضات كبيرة الحجم ، مخفوقة

• الفلفل الأسود المطحون الطازج والزيت للقلي

للسلطة:

1 بصلة مقطعة إلى شرائح

حفنة من الزيتون الأسود

حفنة من الجرجير

1 كيس طماطم كرزية مقطعة إلى شرائح

عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة

طريقة العمل:

• رشي مقلاة صغيرة مقاومة للحريق بالزيت وضعيها على نار عالية.

• يُقلب الفطر على ثلاث دفعات لمدة 2-3 دقائق ، أو حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.

• ضعي الفطر المطبوخ في مصفاة بتصفيته من أي عصير - فأنت لا تريدين أن يصبح الفطر رطبًا.

• أعيدي كل الفطر إلى المقلاة وأضيفي الثوم والثوم المعمر ورشة من الفلفل الأسود المطحون.

• اطبخيه لمدة دقيقة أخرى ، ثم اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة.

• سخني الشواية على أعلى درجة حرارة.

• صبي البيض فوق الفطر. اطبخيه لمدة خمس دقائق ، أو حتى يكاد ينضج.

• ضعي الصينية في الشواية لمدة 3-4 دقائق أو حتى تنضج.

• تُمزج مكونات السلطة في وعاء مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل. تخلط برفق وتسكب فوق الفريتاتا ...

• قدميها مع بعض الخبز المقرمش إذا أردت.