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إيلاف: الفريتاتا هو طبق إيطالي قائم على البيض مشابه للعجة أو الكيش بدون "الكرست أو قشرة العجين" أو البيض المخفوق، مدعّم بمكونات إضافية مثل اللحوم أو الجبن أو الخضار.
طريقة العمل:
• 150 غ من فطر الكستناء، المقطّع إلى شرائح
• 1 فص ثوم صغير ، مهروس
• 1 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر الطازج المقطع إلى شرائح رفيعة
• 4 بيضات كبيرة الحجم ، مخفوقة
• الفلفل الأسود المطحون الطازج والزيت للقلي
للسلطة:
1 بصلة مقطعة إلى شرائح
حفنة من الزيتون الأسود
حفنة من الجرجير
1 كيس طماطم كرزية مقطعة إلى شرائح
عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة
طريقة العمل:
• رشي مقلاة صغيرة مقاومة للحريق بالزيت وضعيها على نار عالية.
• يُقلب الفطر على ثلاث دفعات لمدة 2-3 دقائق ، أو حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.
• ضعي الفطر المطبوخ في مصفاة بتصفيته من أي عصير - فأنت لا تريدين أن يصبح الفطر رطبًا.
• أعيدي كل الفطر إلى المقلاة وأضيفي الثوم والثوم المعمر ورشة من الفلفل الأسود المطحون.
• اطبخيه لمدة دقيقة أخرى ، ثم اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة.
• سخني الشواية على أعلى درجة حرارة.
• صبي البيض فوق الفطر. اطبخيه لمدة خمس دقائق ، أو حتى يكاد ينضج.
• ضعي الصينية في الشواية لمدة 3-4 دقائق أو حتى تنضج.
• تُمزج مكونات السلطة في وعاء مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل. تخلط برفق وتسكب فوق الفريتاتا ...
• قدميها مع بعض الخبز المقرمش إذا أردت.
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