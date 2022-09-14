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إيلاف: اليك طريقة عمل سلطة البطيخ المنعشة وسهلة التحضير.

المقادير:

1 حبة بطيخ مقطعة إلى قطع صغيرة

1 خيار كبير مقطع إلى قطع صغيرة

3 حبات خوخ مقطع إلى شرائح

1 فلفل أحمر مقطع شرائح

1 بصلة حمراء كبيرة مقطّعة ناعماً

حفنة من الريحان الطازج ، مبشور

حفنة من النعناع الطازج المفروم ناعماً

بلسميكو ، عصير ليمون

اختياري: زيت زيتون

كل ما عليك فعله هو خلط المكونات برفق ، ورشها بالبلسميكو وعصير الليمون. إذا كنت تحب طعم زيت الزيتون على سلطتك ، قم برش القليل منه فوقها - القليل يقطع شوطًا طويلاً بسبب حلاوة الفاكهة!