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إيلاف: اليك طريقة عمل سلطة البطيخ المنعشة وسهلة التحضير.
المقادير:
1 حبة بطيخ مقطعة إلى قطع صغيرة
1 خيار كبير مقطع إلى قطع صغيرة
3 حبات خوخ مقطع إلى شرائح
1 فلفل أحمر مقطع شرائح
1 بصلة حمراء كبيرة مقطّعة ناعماً
حفنة من الريحان الطازج ، مبشور
حفنة من النعناع الطازج المفروم ناعماً
بلسميكو ، عصير ليمون
اختياري: زيت زيتون
كل ما عليك فعله هو خلط المكونات برفق ، ورشها بالبلسميكو وعصير الليمون. إذا كنت تحب طعم زيت الزيتون على سلطتك ، قم برش القليل منه فوقها - القليل يقطع شوطًا طويلاً بسبب حلاوة الفاكهة!
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