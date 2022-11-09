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إيلاف: قد تستغرق هذه الوصفة القليل من التحضير ولكنها تستحق ذلك فهي لذيذة جداًويمكن حفظها في الثلاجة لبضعة أيام للاستمتاع بتقديمها مع فنجان من الشاي أو القهوة بعد الظهر.

مكونات القاعدة:

150 جرام زبدة

250 جرام طحين

125 جرام سكر

1 بيضة

الحشوة:

100 جرام مارسيبان

50 جرام بسكويت دايجستيف مسحوق

250 جرام من التوت الأسود

طريقة العمل:

تفتت الزبدة في الدقيق.

يضاف السكر والبيض ويعجن حتى تتجمع الفتات. يوضع على ورق خبز ويترك في الثلاجة لمدة ساعة.

توضع العجينة في طبق خبز دائري.

يفرم المارسيبان ويسحق بسكويت دايجستيف فوقها.

وعلى الوجه توضع من طبقة من التوت الأسودويمكن تقطيع باقي العجينة إلى نمط من اختيارك للزينة.

تخبز في فرن محمى على 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حسب الفرن.

تقدم مع كريم طازج أو آيس كريم.