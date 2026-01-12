

تارت الخوخ خفيف وعطري، حين تتحول حبات الخوخ الطازجة إلى حلاوة غنية داخل الفرن، ويضيف الكريم اللوزي (فرانجيباني) نكهة مكسرات دافئة، كل ذلك فوق قاعدة من عجين البف باستري المقرمش، ويكتمل بتزيين لوز محمص يضيف لمسة أنيقة. حلوى مثالية لتناولها بمفردها أو مع كريمة مخفوقة أو آيس كريم فانيليا.

المكونات

للعجين: ورقة واحدة من عجين البف باستري، مُذاب



للخوخ:

- 2–3 حبات خوخ ناضجة

- عصير نصف ليمونة

- للفرانجيباني (كريم اللوز):

- نصف كوب لوز مطحون (دقيق اللوز)

- ربع كوب زبدة طرية

- ربع كوب سكر

- بيضة واحدة

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو مستخلص اللوز

للتزيين:

- ربع كوب شرائح لوز

- ملعقة كبيرة مربى مشمش أو عسل (اختياري للطلاء)

طريقة التحضير:

تسخين الفرن: سخن الفرن على حرارة 200°م (400°F) وضع ورقة خبز على صينية.

تحضير الخوخ: قطع الخوخ إلى شرائح رفيعة وامزجها برفق مع عصير الليمون.

تحضير الفرانجيباني: اخفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط ناعماً، ثم أضف البيضة والفانيليا، وأخيراً قم بطي اللوز المطحون بلطف.

تحضير العجين: افرد عجين البف باستري قليلاً وضعه على الصينية. ارسم حدوداً بعرض 2.5 سم تقريبًا من الحافة دون قطع العجين بالكامل.

التجميع: وزع الفرانجيباني داخل الحدود بالتساوي. رص شرائح الخوخ فوقه بشكل متداخل. رش شرائح اللوز على الوجه.

الخبز: ضع الصينية في الفرن لمدة 25–30 دقيقة حتى يصبح العجين ذهبياً والفرانجيباني متماسكاً.

اللمسة النهائية: سخن مربى المشمش أو العسل وادهن به الخوخ للحصول على لمعان جذاب.

دع التارت يبرد قليلاً قبل التقديم. يمكن تناوله بمفرده أو مع كريمة مخفوقة أو آيس كريم فانيليا لتحصل على حلوى أنيقة وسهلة التحضير.

