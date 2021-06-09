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دبي: تطلّ الفنانة اللبنانية مايا دياب على الجمهور بحفل استعراضي يحمل عنوان "X_plore Super Maya" حصرياً عبر منصة "شاهد VIP"، وذلك مساء الخميس العاشر من يوينو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

بعد تحضيرات استغرقت نحو شهرٍ كامل مع فريق عمل يضم أكثر من 80 محترفاً ومحترفة، يُنتظر أن تقدم دياب مجموعة من أجمل أغنياتها بقالب فني جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة وإطلالات متنوّعة ووصلات استعراضية قام بتصميمها هادي عواضة.

ومن المنتظر أن تطلق الفنانة اللبنانية، خلال الحفل، أغنيتها الجديدة "أحلى كلام" باللهجة المصرية، من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة.

يُذكر أن تصوير الحفل استغرق نحو 26 ساعة داخل استوديو مجهّز في بيروت، وتخلّله العديد من المواقف المؤثّرة واللحظات الطريفة التي سيتم عرضها على الجمهور.

كما سيشهد ظهوراً لشخصية "سوبر مايا" التي كشفت عنها مايا دياب مؤخراً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مُعلنةً أن "ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب".

وكانت دياب قد روجت للحفل عبر حسابها على الإنستغرام بصور من الإستعراض علقت عليها بالقول: "حضروا حالكن لحفلة ما بتشبه ولا أي حفلة معي أنا مايا دياب و سوبر مايا يلي رح تشوفوها لأول مرة".