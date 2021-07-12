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إيلاف: أعادت "أديداس أوريجينالز" من جديد ابتكار نسخة "فوروم" لموسم خريف وشتاء 2021، ولكن هذه المرة احتفاءً برواد الثقافة الذين يعيدون تعريف أسلوب حياة الغد. ومن أجل تشجيع جيل جديد على تبنّي نهج منفتح، فإن أحدث مجموعة من "فوروم" قد حافظت على المبادئ المتأصلة لهواة التمرّد والروح الجريئة المتمثلة في عدم الخوف من تجربة أفكار جديدة.

وعلى مدار العقود المنصرمة على ظهور "أديداس فوروم" للمرة الأولى في الملاعب، فإن هذا الحذاء الرياضي الذي لا يحدّه زمن قد لعب دوراً أساسياً في تشكيل ثقافة تمثل رمزاً نمطياً حقيقياً يجري اعتماده وإعادة صياغته باستمرار من قبل أولئك الذين يتبنّون بسهولة عالماً جديداً لا يعرفونه. وتمثل نسخة اليوم بجذورها المتأصلة في عالم كرة السلة، دعوة مفتوحة للتعبير عن الذات الجمالية – لوقوف الفنانين والمصممين ومنظمي القواعد الشعبية وغيرهم.. على أقدامهم.

ويشارك في حملة إطلاق "فوروم" لهذا الموسم الفنانان البريطانيان سلوتاي وبيبادووبي جنباً إلى جنب مع مجموعة من المبدعين المتعددي الثقافات عندما يأتون إلى المنتزهات المحلية حيث تعجّ الملاعب بالطاقة.

استُلهم عرض "فوروم" لهذا الموسم من الجوهر المتأصل لحقبة الثمانينيات. وأُعيد تصميم الحذاء الرياضي الشهير بثلاث إطلالات جديدة ومتميزة – فكل مظهر يعتمد على تراث كل نسخة.

أولاً، يتميّز Forum Exhibit Low بجميع العناصر الكلاسيكية للحذاء الرياضي مغلّفة بطابع بسيط ويتجانس مع رباط قابل للإزالة وجزء علوي من الجلد الأبيض مع لمسات باللون الأحمر وتفاصيل باللون الأزرق الداكن، بالإضافة إلى نعل سفلي من المطاط. وفي الوقت نفسه، فإن Forum Exhibit Mid يشتمل على نهج مماثل، لكن هذه المرة بنسخة متوسطة القطع، وهو متوفر باللون الأزرق الباستيل المذهل. وفي الختام، فإن Forum Low يكمل هذه المجموعة، إذ يرتقي بمظهر الحذاء الرياضي الكلاسيكي بألوان الأبيض والأزرق والأحمر والأصفر المستوحاة من كرة السلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن "أديداس أوريجيزالز" تُحيي عبر موسم خريف وشتاء 2021، جذور الأحذية الرياضية التي لا يحدّها زمن من خلال إعادة إنتاج الإصدارت الحديثة من Forum Mid و Forum Lowبنسخات باللونين الأبيض والأزرق المتناسقين الجوهريين.

الإصدارات المقبلة من نسخة "فوروم" من "أديداس أوريجينالز" ، سوف تتوفر عالمياً اعتباراً من 16 يوليو الجاري عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع البيع بالتجزئة الأخرى المختارة من قبل "أديداس"، في حين أن النسخة التي تأتي باللونين الأبيض والأزرق الكلاسيكي المتناسقين متاحة بالفعل في المتاجر وعبر شبكة الإنترنت.

