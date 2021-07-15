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إيلاف: تأسست علامة ميرا طوقان عام 2014 لتقديم إكسسوارات أنيقة تجمع بين ثقافات الغرب والشرق الأوسط وتمنح السيدات تصاميم جديدة تخاطب المرأة العصرية.

ونجحت العلامة في طرح تشكيلاتٍ معاصرة تجمع بين عوالم الفن والهندسة المعمارية بمجال تصميم الإكسسوارات الفريدة. وتعتبر كل قطعة من قطع العلامة المصممة يدوياً في عمّان، تحفةً تعبّر عن رؤية ميرا وتقديرها للثقافة العربية الأصيلة في وقت نشهد فيه سيطرة الصيحات العالمية.

حيث قامت مؤسِسة العلامة بابتكار مجموعة من حقائب اليد الفاخرة المستوحاة من الكوفية التقليدية والمُزينة بالخط العربي القديم والتي تحتفي من خلالها بالتراث الأردني العريق. كما توفر العلامة تشكيلة من الكنزات الموسمية المُزودة بقبعات مع احتفاظها بالملامح نفسها التي تتميز بها مجموعة الحقائب.

وتحرص طوقان على تمكين الحرفيين المحليين وورش العمل عبر تفعيل مشاركتهم في عملية الإنتاج بهدف تزويد عالم الإكسسوارات والملحقات بقطع أصلية مع التركيز على تحقيق الاستدامة وإحياء الثقافة العربية في آنٍ معاً