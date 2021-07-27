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إيلاف: تعرف علامة غاما أريدامنتي للأثاث على أنها من العلامات ذات الطابع المتفرد بين علامات ويسترن للأثاث، وذلك لتصاميمها الفنية وخطوطها المعاصرة المستوحاة من عالم الأزياء. وتأتي مجموعة داندي للمصمم جوسيب فيغانو لتمثل الخط الفني المعاصر بحق، وذلك بتشكيلة كبيرة من المقاعد والأرائك الوثيرة المغلفة بالجلد والكراسي والأسرّة ذات التصاميم الرائعة.

وتتضمن التشكيلة تناغماً غير مألوف بين المواد والألوان ما يمنح القطعة طابعاً جمالياً مميزاً يجتذب الأنظار أينما وضعت. وتتميز القطع الجلدية بجلودها المنتقاة من أفضل المصادر لتكون القطعة جمالية وعملية في الوقت ذاته.

مجموعة داندي تجمع بين الرؤية الإبداعية واللمسة الفنية والمهارة الإيطالية.

