إيلاف: تشيد "مون بلان" مع إصدار الكتّاب بجوانب الإبداع والتأثير الثقافي لبعض أعظم الشخصيات الأدبية في العالم. ومن بين هؤلاء الكتّاب العظماء السير آرثر كونان دويل – من مواليد اسكتلندا (1859-1930) - والذي اشتهر بالقصص الـ 60 التي كتبها عن شارلوك هولمز – شخصية المحقق الخيالية والمحبوبة.

ومع أنه درس الطب وعمل كطبيب، إلا أن شغفه بسرد القصص أدى إلى تأليفه مجموعة من الأعمال التي تضم ما يقرب من 200 رواية وقصة قصيرة، وقصائد، وكتب تاريخية، وكتيبات أيضاً. وقادته روح المغامرة والاستكشاف إلى أماكن بعيدة، بما في ذلك القطب الشمالي وإفريقيا حيث تطوع كطبيب خلال حرب البوير، ودوّن الأحداث الواقعة حينها انتقد فيها بشدة عيوب القوات البريطانية، كما حصل على لقب "فارس" من الملك إدوارد السابع نظراً للخدمات التي قدمها للقصر الملكي. وفي مرحلة لاحقة من حياته، حول تركيزه إلى الروحانية، وأصبح أحد أكثر المؤيدين المتحمسين للحركة.

واستلهمت تشكيلة "مون بلان إصدار الكتّاب السير آرثر كونان دويل" من الحكايات العديدة للمحقق شارلوك هولمز، والحياة الاستثنائية لمبتكر هذه الشخصية مع تفاصيل للتصميم تروي القصص التي أسرت أجيال من القرّاء.

وباعتبارها واحدة من الأدوات الأساسية لأي محقق يسعى لحل جريمة أو لغز، يأتي المشبك في كل إصدار في التشكيلة بشكل عدسة مكبرة تكريماً لشارلوك هولمز العظيم. وتظهر صورة مُلفتة للمؤلف منقوشة على كل سن في الإصدارات الأربعة التي تتكون منها التشكيلة، يصاحبها عنصر قصصي خاص من موضوع الإصدار المعني.



مون بلان إصدار الكتّاب السير آثر كونان دويل



يأتي غطاء وأنبوب "إصدار الكـتّاب السير آرثر كونان دويل" من الراتنج الثمين مع أجزاء مضافة مطلية بالروثنيوم، وزخارف بنمط فني مستوحى من قماش الترتان الأصلي الذي كان يرتديه شارلوك هولمز، فضلاً عن مقتطفات من خريطة شوارع لندن في عهد الملكة فيكتوريا، تسلط الضوء على شارع "آبر ويمبول"، حث كان دويل يمارس مهنته كطبيب، وشارع "بيكر"، مقر إقامة شارلوك هولمز. ويستحضر اللون الرمادي الداكن للراتنج شوارع لندن الضبابية المظلمة، والتي غالباً ما يتم وصفها في أسرار شارلوك هولمز.



• نقش "JB" خلف المشبك في إشارة إلى بروفيسور دويل للطب جوشوا بيل، وهو أستاذ الاستدلال والتشخيص الذي كان مصدر إلهام لشخصية شارلوك هولمز.

• نقطة من الورنيش باللون الأحمر فوق العدسة المكبرة تمثّل منظار عين من القرن التاسع عشر، في إشارة إلى المجال الطبي الذي تخصص فيه.

• سن من الذهب الخالص عيار Au750 مطلي بالروثنيوم ومحفور عليه صورة المؤلف وديناصورات الزاحف المجنح من رواية الخيال العلمي The Lost World التي تدور حول رحلة استكشافية إلى هضبة في حوض الأمازون حيث لا تزال حيوانات ما قبل التاريخ على قيد الحياة.

• حلقة الغطاء مزيّنة بتوقيع دويل، ورمز كرمة العنب من غلاف A Study in Scarlet، القصة الأولى لشارلوك هولمز، والتاريخ الذي راسله فيه الناشرون للحصول على حقوق النشر والتأليف: "30 أكتوبر 1886".

إصدار الكتّاب السير آثر كونان دويل الإصدار المحدود 1902



تكريماً لقصص شارلوك هولمز، مع ورنيش مطلي باللون البني يستذكر ملامح غليون المحقق، تأتي أقلام الحبر السائل الـ 1,902 المحدّدة، وأقلام الحبر برأس دوّار الـ 1,902 المحدّدة من إصدار الكتاب السير آرثر كونان دويل الإصدار المحدود 1902، كإشارة إلى تاريخ النشر الأول لرواية The Hound of Baskervilles – وهي واحدة من أشهر روايات شارلوك هولمز. ويصادف 1902 كذلك العام الذي نال فيه دويل لقب "فارس" من الملك.



• الغطاء والأنبوب مطليان بالورنيش البني مع خريطة شوارع لندن، يظهر فيها "شارع فيكتوريا" حيث توجد مكتبة دويل The Psychic Bookshop، و "شارع بيكر"، مقر إقامة شارلوك هولمز، بالإضافة إلى نمط قماش الترتان.

• أعلى الغطاء ومخروط أداة الكتابة مصنوعان من الخشب في صورة تستحضر ملامح غليون التدخين لهولمز.

• صورة ظلية من مادة سوبر-لومينوفا® لكلب الصيف من رواية The Hound of The Baskervilles يظهر خلف المشبك ويضيء في الظلام.

• سن مصنوع من الذهب الخالص عيار Au750 مطلي بالروديوم مع نقش خاص للسير آرثر كونان دويل وعدسة مكبرة.

• حلقة الغطاء مزيّنة بتوقيع المؤلف، وشعار A Study in Scarlet، وتاريخ افتتاحه The Psychic Bookshop في لندن مع زوجته: "فبراير 1925".

إصدار الكـتّاب السير آثر كونان دويل الإصدار المحدود 97



يشير العدد المحدود لإصدار الكـتّاب السير آرثر كونان دويل الإصدار المحدود 97 إلى العام 1897، حيث تم الانتهاء من بناء بيت السير آرثر كونان دويل "Undershaw" في بلدة "سيري". وفي منزل العائلة هذا، كتب المؤلف العديد من أهم أعماله، بما في ذلك The Hound of Baskervilles. ويضم الإصدار طبقة سطحية مهيكلة من الذهب الأبيض الخالص عيار Au 750 بنطاقات مختلفة من الورنيش الشفاف مستوحاة من النوافذ الزجاجية الملونة في Undershaw.



• أسطوانة مع تصميم خريطة شوارع لندن ونمط قماش الترتان الذي يظهر "شارع فيكتوريا" حيث افتتح دويل وزوجته مكتبتهما The Psychic Bookshop.

• مشبك بعدسة مكبرة قابلة للتحريك مع الأحرف الأولى للمؤلف موجودة على النوافذ الزجاجية الملونة في Undershaw.

• أعلى الغطاء محفور بعنوان مقالة A NEW STEP INTO THE UNKNOWN، التي كتبها دويل عن الروحانية، ومزين بحلقة قابلة للإزالة مستوحاة من بندول سيدريك، وهو وسيلة اتصال للروحانيين.

• سن من الذهب الخالص عيار Au750 مطلي بالروديوم والروثنيوم، ومنقوش عليه صورة كونان دويل وصارية سفينة من قصة The Captain of the Pole Star القصيرة

• حلقة الغطاء تضم توقيع دويل، ورمز كرمة العنب، وتاريخ نشر كتاب Pheneas Speaks، الذي يصف مراسلات دويل مع الروحانيين: "21 مارس 1927".

إصدار الكتّاب السير آثر كونان دويل الإصدار المحدود 8



عاش دويل روح الاستكشاف في مرحلة مبكرة من حياته، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، حيث عُرض عليه منصب جرّاح سفينة على متن قارب لصيد الحيتان متجهاً إلى القطب الشمالي. ويزدان غطاء وأنبوب إصدار الكتّاب السير آرثر كونان دويل الإصدار المحدود 8 بجبال جليدية ثلاثية الأبعاد من الذهب الأبيض الخالص عيار Au 750، يُحيط بهما ورنيش أزرق شفاف يذكرنا بالمياه الجليدية في القطب الشمالي.



• مشبك مكبّر قابل للتحريك يكشف عن الأحرف الأولى ACD بالورنيش الأحمر كما يظهر على نافذة الزجاج الملوّنة في منزله Undershaw، مع حبة ياقوت واحدة تزيّن الجزء العلوي من المشبك.

• شعار "مون بلان" مرصّع بالألماس يتوّج أداة الكتابة، مع حلقة الغطاء العلوي تتضمن نقشاً لعبارة I CAME OF AGE AT 80º NORTH LATITUDE، كما كتبها المؤلف في مذكراته يوم عيد ميلاده الحادي والعشرين.

• حلقة الغطاء مع توقيع دويل، وكرمة العنب من شعار A Study in Scarlet، وتاريخ النشر الأول لقصة The Captain of the Pole Star: "يناير، 1883"

• مخروط محفور عليه 11 سبتمبر - خط العرض 81 درجة شمالاً؛ خط الطول 2 درجة. موقع الحقول الجليدية الهائلة كما هو مكتوب في قصة The Captain of the Pole Star.

• سن من الذهب الأبيض الخالص عيار Au 750 مزين بنقش باللون الأصفر للسير آرثر كونان دويل وصارية سفينة من قصة The Captain of the Pole Star

ولاستكمال تكريم السير آرثر كونان دويل العظيم، تقدم "مون بلان" مجموعة مختارة من أكسسوارات الكتابة المتطابقة. دفتر ملاحظات فاخر مصنوع من المخمل المنسوج يتضمن خريطة شوارع لندن وتوقيع السير آرثر كونان دويل. حبر مطابق باللون الأحمر في عبوة حبر زجاجية مستوحاة من رواية شارلوك هولمز الأولى A Study in Scarlet. وتكتمل التشكيلة بحافظة جلدية للقلم تحمل نقشاً لخريطة شوارع لندن ونمط قماش الترتان.