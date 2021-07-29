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إيلاف: كشفت علامة Dwell، المعروفة في مجال الأثاث المنزلي والتصميم الداخلي في الإمارات، عن تشكيلتها من مفروشات غرف النوم الفاخرة التي تمت صناعتها في الإمارات وفق تقنية سويدية متطورة. وتعكس التشكيلة، التي ستتوفر للشراء ضمن مجموعة مختارة من متاجر Dwell المحلية، التزام العلامة بتوفير أفضل حلول الديكور من نخبة العلامات الفاخرة لتلبية مختلف التفضيلات والأذواق.

وحرصت العلامة منذ تأسيسها عام 2003 على تزويد المنطقة بأجود أنواع المنتجات الكفيلة بتحويل أي منزل إلى ملاذٍ فاخر. وتماشياً مع هذه المساعي الجوهرية، عملت العلامة على جعل تشكيلة مفروشات غرف النوم الجديدة قابلة للتخصيص بالكامل، سواء من حيث الأقمشة المستعملة أو الألوان أو الأحجام، مما يتيح الفرصة لإضفاء لمسة جمالية فريدة باستعمال قطع أساسية مثل قطع مجموعة برينسيس رويال ومجموعة أدونيس المخملية المزينة بالدرزات، إضافةً إلى أسرّة وطاولات ومقاعد صغيرة بقماش من الكتّان مع أزرار وترصيعات بارزة من تشكيلة هنري.

ويشكّل إطلاق التشكيلة الجديدة من مفروشات غرف النوم تطوراً ملفتاً يساهم في تنويع محفظة DWELL الإنتاجية، خاصةً مع التزام العلامة بتسليم القطع المخصصة خلال 15 يوماً فقط من تاريخ الطلب.



