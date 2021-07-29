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إيلاف: إنه لأمر مدهش حقًا كيف يمكن لمجموعات الألوان أن تحول بيئة عادية إلى مساحة فاخرة. إذا كنت تتطلع إلى تجديد ديكور منزلك، فلماذا لا تنغمس في المزيج الكلاسيكي من الألوان المحايدة واللون النحاسي؟

يغزو اللون النحاسي عالم الديكورات الداخلية حاليًّا، حيث تتلألأ تجهيزات المنازل العصرية سواء كانت مصابيح أو قطع أثاث أو إكسسوارات أو أقمشة مزخرفة بهذا اللون المعدني الجذاب. ويتناسب هذا اللون الدافئ مع الاتجاه العام السائد حاليًّا، الذي يهدف إلى تحويل المنزل إلى مكان هادئ للاسترخاء بعد عناء يوم طويل وشاق في العمل.

تتميز مجموعة ربيع و صيف ٢٠٢١ من العلامة التجارية الحديثة للأثاث المنزلي، aura، بمجموعة من الإكسسوارات الداخلية الأنيقة من المزهريات وإطارات الصور، إلى الصواني والأوعية ذات اللمسة النحاسية التي تمتزج بسلاسة مع الديكور الحديث لمنزلك دون أن تكون مبتذلة.