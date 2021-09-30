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إيلاف: تألقت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة أنيقة من تصميم المصرية مريم عبد الغني في افتتاح المهرجان القومي للمسرح.

وكانت علامة الأزياء المميزة "MAMZI"، قد كشفت عن أحدث تشكيلاتها المستوحاة من نقش الزّيان، أحد أبرز الفنون التقليدية العربية الأصيلة. وتضمّ التشكيلة 18 تصميماً تشمل خياراتٍ متنوعة من القطع الفردية المفصّلة خصيصاً للمرأة العصرية.

وتقدّم العلامة من خلال تصاميمها حكايةً فنيةً تركّز على الثقافة العربية القديمة، وتسعى إلى نشر الفن الذي تشتهر به منطقة عسير في المملكة العربية السعودية إلى جميع أنحاء العالم.

ويشمل الإصدار مجموعةً واسعةً من التنانير والكنزات وأزياء الجمبسوت والسراويل التي تم تصميمها وخياطتها بمهارة.

وتتألّق التنانير البيضاء القصيرة بتفاصيل انسيابية وألوان مشرقة، تبرز من خلال التدرجات الجريئة للأزرق والبرتقالي والبنفسجي والأخضر الليموني.

وتتميز السراويل الطويلة، بتصميمها الضيّق عند الركبتين والذي يتّسع نحو الأسفل، بقصّاتٍ مكشوفة وتقليمات هندسية تتناغم مع الأنماط الكلاسيكية.

وتأتي القطع العلوية ضمن إصدارين، يتألّق الأول بقصة ضيقة عند الخصر تتسع نحو الأسفل، والثاني بتصاميم فضفاضة مع تفاصيل مكشوفة بسيطة.

وتبرز بدلات الجمبسوت بياقات مميزة بألوان تتباين مع القطعة، إضافة إلى جيوبٍ تعكس الجوهر المرح للعلامة.

