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إيلاف: كشفت Beautifect للتو عن Beautifect Box، وهي منضدة زينة محمولة سيتم طرحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يعد الصندوق الأنيق خفيف الوزن حلاً فعالاً وأنيقًا لتطبيق الماكياج وحمله وتخزينه بفضل الإضاءة الفريدة والمرآة الخالية من التشويه ونظام التخزين الذكي.



تم إنشاء صندوق Beautifect الذي ينتظر البت في براءة الاختراع بواسطة الدكتورة تارا لالفاني، وهي جراح أسنان تحولت إلى رائدة أعمال وعاشقة للتجميل.

صممت جهاز التجميل المبتكر بدافع الحاجة إلى شيء أفضل.

يوفر صندوق Beautifect الأنيق القابل لإعادة الشحن ما مجموعه خمس بيئات إضاءة بالإضافة إلى نظام تخزين ذكي ومرآة تكبير مغناطيسية 5 X.



إنه اختراع ملهم وبديهي لمساعدة الأشخاص في الحصول على مظهر مثالي وتوفير الوقت وتسهيل الحياة.