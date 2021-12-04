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إيلاف: المجموعة الجديدة من "كراك" عبارة عن قطع معاد تدويرها بالكامل مصنوعة من مواد خام للذكريات والمشاعر ولكن بدون أي حنين إلى الماضي.

الماضي يخلق الأساس الحقيقي الوحيد للمستقبل. الشعور المريح لفنادق ريفييرا روماجنولا، بدلات الرجال الرسمية منسية ولم يتم جمعها من المغاسل أبدًا، الستائر الثقيلة التي تلاشت بفعل شمس الصيف الساطعة، كل ذلك كان مصدر إلهام لهذه المجموعة الجديدة التي صدمت صحافة الموضة والمشتغلين بعالم الأزياء.

سايمون كراكر هو المصمم الشاب الذي يقف وراء هذا المفهوم الجديد الذي كان يرسل موجات من الصدمات عبر صناعة الأزياء. يقول: "الكراك" هو المفهوم الأساسي لعلامتي التجارية.

إنه يعني التدمير: تكسير شيء عديم الفائدة وإعطائه حياة جديدة.

ما علمني إياه جدي هو النظر إلى الأشياء من منظور مختلف قبل التخلص منها. في كل مرة أعرض فيها مفهومًا جديدًا ، ومع ذلك ، فإن لغتي هي شيء علاجي تقريبًا ، يجعلني أشعر بالتحرر.

وبما أنني شخص هادئ للغاية ، على ما يبدو ، فمن خلال العروض التي قدمتها أحتج وأصرخ للعالم بما أشعر به حقًا. "