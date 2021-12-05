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إيلاف: عادت Gucci و The North Face للتعاون معًا مرة أخرى في مجموعة من الملابس الجاهزة والأحذية للرجال والنساء تشبه إلى حد كبير تصميمات التسعينات.

تتكون المجموعة الشاملة المكونة من 130 قطعة من الفئات المتقاطعة للرجال والنساء من الملابس الجاهزة والإكسسوارات الناعمة والأمتعة والأحذية ، بما في ذلك العديد من القطع مثل أحذية المشي لمسافات طويلة وحقائب الظهر متعددة الجيوب والسترات المعزولة التي تناسب محبي الهواء الطلق.

تعد الألوان الزاهية والعديد من المطبوعات الزهرية التي تم إنشاؤها بالشراكة مع The North Face من أبرز ما يميز المجموعة. وسيسعد عشاق العلامتين أيضًا برؤية شعار The North Face x Gucci مدمجًا في التصميمات.

تتميز أحذية المشي لمسافات طويلة المحايدة للجنسين بنعل خارجي مطاطي ضخم وقماش GG مع الجلد ذي الألوان الزاهية. والشرائح متوفرة بنقشة GG ، أو مطبوعة بالأزهار ، أو صوف ميرينو بني ناعم ، وكلها تحمل شعار الشراكة على الأجزاء العلوية ، إما مطرزة أو بشكل رقعة.

وكانت العلامتان قد أطلقتا في نفس هذا التوقيت من العام الماضي مجموعة مستوحاة من تصاميم فترة السبعينات.