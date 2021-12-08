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إيلاف: تحتفل adidas x IVY PARK بنهاية العام بمجموعتها المشتركة الخامسة المسماة HALLS of IVY.

توحد المجموعة الشاملة جميع الأشخاص، بغض النظر عن الخلفية أو الطبقة أو اللون أو العقيدة، كمجتمع يعزز المسعى الإبداعي لكل فرد. حيث (تضم الحملة بيونسيه وناتاليا براينت وآفا فيليب وديكون فيليب وجيمس هاردن وجالين جرين جنبًا إلى جانب مع مجموعة من العارضين المتنوعين).



تقدم HALLS of IVY مجموعة من التصاميم الكلاسيكية للأزياء التي تعزز التفرد، والتفاخر وروح متابعة أحلامك. وتتميز بطيف من الألوان النابضة بالحياة