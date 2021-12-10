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إيلاف: كشف متجر الأحذية والإكسسوارات الشهير "Kurt Geiger" للتو عن مجموعته الجديدة من الإكسسوارات بعنوان "Together، We Celebrate" - لموسم الأعياد.



على عكس اللوحات التقليدية الداكنة المعتادة في موسم الشتاء، تسعى مجموعة Kurt Geiger لخريف وشتاء 21 لتعكس المزاج المبهج لهذا الموسم من خلال مجموعة من الألوان الزاهية والأنسجة.

بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المتلألئة والمبهجة التي تتنوع في مكوناتها بين الكريستالات واللمعان (غليتر)، والمخمل ، والزخارف المعدنية الملونة، والفراء الصناعي ،والجلود المزخرفة، تعرض هذه الحملة مجموعة مجوهرات Kurt Geiger التي تم إطلاقها حديثًا للنساء والرجال. تتكون المجموعة من 74 قطعة وهي مستوحاة من أيقونات Kurt Geiger المميزة المستخدمة في خطوط الأحذية والحقائب السابقة والحالية. تم إطلاق مجموعة مجوهرات Kurt Geiger في نوفمبر 2021 وهي أول مجموعة مجوهرات للعلامة التجارية على الإطلاق.

كان الدافع وراء المجموعة الجديدة هو إنشاء "مجموعة نابضة بالحياة يمكن للناس استخدامها للتعبير عن فرديتهم" ، لنشر الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل.

