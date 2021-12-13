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إيلاف: أطلقت علامة "Swatch" ساعة "TIGER POWER 2022" الجديدة من مجموعة "Chinese New Year Special" ويغري التصميم برمزيته العميقة وأناقته الجريئة إلى اقتناء واحدة من هذه الساعات حتى وإن لم تكن ممن ولدوا في أحد أعوام النمر.



النمر هو الثالث من بين اثني عشر برجاً صينياً في دورة الحيوانات الفلكية والتي تبلغ مدتها 12 عاماً. ويُعرف الأشخاص الذين يولدون في عام النمر بصفات القوة والبأس والشجاعة، كما يتميز هؤلاء بكونهم خُلقوا ليكونوا قادة وملهمين، ولديهم حس قوي بالعدالة والمغامرة، ناهيك عن روح التمرد لديهم.



تأتي الساعة الجديدة بمزيج من الألوان الجريئة والجذابة التي تعطي انطباعاً بالقوة، ويرمز القرص ذو اللون الذهبي المزين بصورة لرأس نمر إلى الازدهار المستمر، بينما يجسد اللون الأحمر لزر الإيقاف الجانبي وحلقتي السوار والعقارب السعادة والحظ الجيد والحيوية. أما اللون الأسود للسوار، المصنوع من مواد حيوية، وللعلبة والإطار، المصنوعين من مواد بيوسيراميكية، فيجسد الثبات والقوة والحكمة والخلود. ويبلغ حجم علبة الساعة 47 ملم، لتكون كافية لاستيعاب صورة رأس النمر اللامعة والبارزة والمصممة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ذات البنية المجهرية المعدنية.



ولم تكتفي Swatch بكل تلك التفاصيل، لتضيف لمستها الخاصة عبر نقشها عبارة "عام النمر" على إطار الساعة الخارجي وطباعة معناها باللغة الصينية 虎年 على الوجه الداخلي لسوار الساعة.

وتمتد الأناقة لعبوة الساعة ذات الألوان المتناسقة بالأسود والذهبي والأحمر، وصورة النمر المصممة بحرفية رائعة على غطاء العبوة.

