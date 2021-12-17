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كويرنافاكا (المكسيك): قُتلت الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا (42 عاماً) التي خُطفت العام 2010 مع زوجها وابنها، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة كويرنافاكا في وسط المكسيك على يد مسلّح يستقلّ دراجة نارية، وفق ما أفادت الأربعاء السلطات المحلية.

وذكر مصدر في مكتب المدعي العام في موريلوس أنّ مندوزا هوجمت بعد ظهر الثلاثاء عندما كانت تنتظر ابنها ليخرج من مركز رياضي. ووفق شهود،

نزل أحد الرجال من الدراجة النارية وسار إلى الحرم الجامعي الواقع في مدينة موريلوس في كويرنافاكا ، وأطلق عليها النار عدة مرات، أمام ابنها القاصر، قبل أن يهرب مع شريكه.

هرع المسعفون والشرطة إلى مكان الحادث، حيث أعلنت وفاتها.

وشاركت مندوزا التي كانت عارضة أزياء، في فيلم "لا ميرا رينا ديل سور" الذي طُرح العام 2005، والمستوحى من رواية للكاتب الإسباني ارتورو بيريز ريفيرتي.

وكانت الممثلة التي صعدت إلى الشهرة بعد دور رئيسي في فيلم "La Mera Mera Reyna del Sur" عام 2005، ضحية اختطاف وحشي في عام 2010.

حيث تم اختطاف هي وزوجها رافائيل سانشيز روخاس وابنها، الذي كان عمره ستة أشهر في ذلك الوقت، من محلها لغسيل السيارات.

نُقل الزوجان إلى مخبأ حيث تعرضا للضرب قبل أن يطلق سراحهما بعد ذلك بساعات من قبل الخاطفين الثلاثة الملثمين.

بعد عدة أيام من الاختطاف ، اتصل الخاطفون بمندوزا لابتزازها ومطالبتها بالانتقال من موريلوس.

منذ الاختطاف ، اشتكت إلى مكتب المدعي العام لولاية موريلوس في عدة مناسبات للإبلاغ عن تهديدات بالقتل.

لم يعلق مسؤولو الشرطة على التهديدات بالقتل المبلغ عنها أو من يمكن أن يكون وراء مقتلها.

وتنشط مجموعات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات في كويرنافاكا.

وتواجه المكسيك موجة عنف قُتل فيها أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر 2006، وفق الأرقام الرسمية التي تعزو معظم هذه الجرائم إلى تجارة المخدرات.