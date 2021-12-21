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إيلاف: قدم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري مجموعته الجديدة في حفل إفتتاح "Middle East fashoin week" الذي لأقيم في دبي، وتضمنت أحدث خطوط الأزياء من "السواريهات" وفساتين الزفاف لصيف وربيع 2022.

شهد العرض حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير ممن اشادوا بالتصميمات الراقية المواكبه لاحدث خطوط الموضة وفي ختام العرض تم تكريمه كأفضل مصمم أزياء بالشرق الأوسط.

وكانت د. نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اشادت بدور مصمم الأزياء المصري هاني البحيري في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية وذلك على هامش معرض تراثنا كمبادرة من البحيري لدعم الذوق و الصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت دينا طارق بطلة العالم لذوي القدرات الخاصة في السباحة، و الجمباز، و كرة التنس، بفستان زفاف من تصميم البحيري ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

واعلن البحيري خلال الملتقى بتبنيه لجميع ملابس واطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية .

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخراً في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 إفتراضياً نظراً للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو".



