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إيلاف: تطلق علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي، تشكيلتها الجديدة من المفروشات والإكسسوارات المنزلية لموسم خريف وشتاء 2021 خلال شهر ديسمبر في متاجرها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتستمد التشكيلة إلهامها من خصوصية الأجواء الشتوية ومن فن الآرت ديكو في الستينات. حيث تضفي الأقمشة المتألقة بألوان حيادية مزيداً من العمق على الموسم الشتوي القادم، بينما تعزّز اللمسات النهائية الموشّحة بالذهبي اللامع شعوراً بالبساطة الأنيقة. وتفيض ديكورات غرف الطعام والنوم بالدفء والحيوية من خلال تدرجات الأخضر الفاتح والرمادي والأزرق والوردي التي تتناغم مع الأقمشة العصرية والأشكال الطبيعية واللمسات الهندسية والتفاصيل الحديثة بطابع شرقي.

