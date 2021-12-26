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موسكو: وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الشكر إلى "ديد موروز" أو "جدّ الصقيع"، أي سانتا كلوز الروسي ، لكونه ساعده على أن يتبوأ سدة الرئاسة 22 عامأً بالتمام والكمال تقريباً، وتحديداً في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام رداً على سؤال "كانت علاقتي مع ديد موروز جيدة باستمرار، وأنا ممتن له لكوني أخاطبكم بصفتي (رئيساً) ، لكنني ممتن أكثر للشعب الروسي الذي منحني ثقته لتولي هذا المنصب".

وأصبح فلاديمير بوتين رئيساً موقتاً لروسيا بعد استقالة بوريس يلتسين في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، ويحكمها منذ ذلك التاريخ الذي يصادف ليلة رأس السنة، أي موعد توزيع "ديد موروز" هداياه.

هدايا ومشاريع

وأضاف بوتين "آمل في ألا يكتفي بإعطائنا الهدايا ، بل أن يحقق مشاريع البلد وكل مواطن".

كذلك سأله صحافي من مدينة فيليكي أوستيوغ التي يعيش فيها سانتا كلوز بحسب الأسطورة الروسية، عن رأيه في مواطن قدم شكوى ضد "ديد موروز" ، متهماً إياه بالفشل في عدم تحقيق رغباته لمدة 23 عاماً.

وأجاب بوتين "يمكنني أن أنصّب نفسي محامي ديد موروز وأن أذكّر المشتكي بأن ديد موروز يلبي فقط رغبات الصبيان والبنات الذين كانوا طيبين. فليحلل (المشتكي) سلوكه".

ويتولى "ديد موروز" الملتحي والشديد الشبه بسانتا كلوز توزيع الهدايا على الأطفال عشية رأس السنة الجديدة في كل أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق، تساعده حفيدته سنيغوروتشكا أو "فتاة الثلج".