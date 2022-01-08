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إيلاف: بعد الإطلاق الحصري والناجح لمجموعة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، أطلقت MOTF مجموعة جديدة للشرق الأوسط ، مستوحاة من الثقافة التقليدية والأنماط الكلاسيكية للمنطقة.



بالنسبة لمجموعة الشرق الأوسط ، فإن نسيج القماش والألوان وتقنيات النسيج والتصاميم والزخارف كلها بمثابة رموز ثقافية.

في هذه المجموعة ، يتم الجمع بين القطن والمخمل والفراء الصناعي والحرير مع الأشكال الهندسية العربية التقليدية والأشكال النباتية مجتمعة لتشكيل أنماط متناظرة ومستمرة ولانهائية. ابتكار عمل فني من خلال التطريز والطباعة وتفاصيل الكشكشة.



وفي الوقت نفسه ، أطلقت MOTF أول مجموعة من الكشمير والصوف على الإطلاق. تستخدم MOTF الكشمير المنغولي بنسبة 100٪ ، والمعروف باحتفاظه بالحرارة بشكل كبير ، ومع ذلك فهو خفيف الوزن ، ولين ، وقابل للتنفس بدرجة عالية. النسيج ناعم للغاية لدرجة أنه مثالي للارتداء بمفرده ؛ تجعلك تشعر بمستوى عال من الراحة على بشرتك.