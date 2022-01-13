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إيلاف: تقدم بونالدو خيارات لتزيين المنزل بمجموعتها المتميزة من طاولات الطعام العصرية والفاخرة.

تتميز تصاميم بونالدو بالمزج بين المواد والأشكال لإضفاء لمسة أنيقة وشكل انسيابي واستثنائي مما يجعل طاولات الطعام تظهر بأشكال مختلفة وكمثال على ذلك:

طاولة طعام "جيوميتريك" بشكلها العصري والثوري، يسعد بها الضيوف ويفتخر بها المضيفين في حفلات العشاء الراقية.

طاولة طعام "كروس" بقاعدتها الخشبية على شكل صليب تمنح الطاولة الصلابة والتوازن المثالي وتضفي رونقا فاخراً على غرفة معيشتك.

تتميز طاولة "بريزما" بتصميمٍ ذي حواف حادة ولمسات عصرية بقاعدة خشبية ولوح زجاجي.

