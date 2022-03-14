قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: ربيع 2022 يمثل التجديد والعودة إلى الحياة (الليلية)، حيث يعيد كتابة رموز الموضة المستوحاة من ثقافة الـ "PUNK" لامرأة ستيلا مكارتني التي تعيش اللحظة وتدرك الغد.

إنها خزانة ملابس تمزج بين المواد المبتكرة والتفاصيل التقنية والتصاميم الضيقة والقصيرة للغاية. يوازن التريكو بين الحرفية والشهوانية، ويتم التقاطه بتفاصيل غير متوقعة على الفساتين ذات الكشاكش.

تركز الحياكة السميكة المكسوة بالرقائق المعدنية، والصور والرسوم المثبتة حرارياً، والزخرفة حسب رؤية السايبربانك لربيع 2022.

تم إنشاء المجموعة بمواد صديقة للبيئة بنسبة 71٪ ، بما في ذلك جيرسي جديد مصنوع من ألياف الملابس المعاد تدويرها. كما هو الحال دائمًا ، فهو خالٍ من الجلد والريش والفراء ويتميز بالبوليستر المعاد تدويره والإيلاستين والقطن العضوي والكتان والفسكوز الصديق للغابات والصوف المسؤول والقابل للتتبع من المزارع المتجددة.