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إيلاف: يميل الكثيرون إلى تغيير ديكورات منازلهم لاستقبال فصل الربيع، حيث يمكن اختيار الديكور المناسب لهذا الموسم أن يملأ مساحاتكم الخاصة بالطاقة والحيوية والانتعاش.

لذلك، تقدم علامة Al Huzaifa، الإمارتية المتخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، مجموعةً من النصائح لمساعدتكم على ابتكار ديكورات ربيعية مميزة.



تزيين زوايا المنزل بالألوان الزاهية

أثبت علماء النفس أن الألوان هي أحد أهم العوامل المؤثرة في المزاج والمشاعر وتحريض حس الإبداع. لذلك، يمكنكم دائماً إضافة قطع الديكور بألوانٍ زاهية في مختلف أنحاء المنزل لنشر الأجواء الربيعية المنعشة، سواء من خلال إضافة الوسائد أو اللوحات الجدارية أو الإكسسوارات أو السجاد أو الكراسي الملونة.

تغيير ديكور الغرف

للحصول على ديكور ينبض بالحيوية والانتعاش، يمكنكم ببساطة إعادة تصميم الغرف واستبدال بعض القطع بأخرى جديدة، حيث يمكن استبدال طاولة الكونسول بأخرى ذات لون أبهج أو تعليق مرايا بأشكال فريدة لإضفاء لمسة جذابة على المكان.

نصيحة: تعد التصاميم الأفقية الطويلة للمرايا الأكثر جاذبية وأناقة، وتتميز التصاميم العمودية بأنها ملفتة للنظر. بينما تمنح المرايا المربعة أو المستطيلة مظهراً أنيقاً للمكان، أما المرايا الدائرية فتضفي طابعاً أكثر جرأة.

تغيير مواقع مصابيح الإضاءة

تعد مصابيح الإضاءة من أبسط عناصر الديكور، ولكنها تلعب دوراً مهماً في تغيير مظهر الغرف وإضفاء أناقة استثنائية على المكان. لذلك، يُنصح هذا الموسم بإضافة مصابيح الإضاءة بأشكالٍ وأحجام وألوان مختلفة للحصول على ديكور ربيعي فريد ومنعش.