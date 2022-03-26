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إيلاف: ترسل علامة ®Levi’s معايدة رمضانية هذا العام مستخدمةً عبارة بسيطة وواضحة مفادها "أنت إنسان رائع".



تتمحور هذه الحملة حول التفاؤل والأمل والإدراك بأنّه يمكننا جميعاً أن نغيّر العالم ونحوّله إلى مكانٍ أفضل. فهي احتفاء بالوحدة والفرح الذي ينبثق من قلب هذه اللحظات.

بعد أن تخطّينا جائحة أرخت بظلالها على كافة أقطار العالم، بدأنا نتأقلم مع الوضع الجديد الذي يسيطر على يوميّاتنا. كما أصبحت الأخبار الجديدة تنتشر بسرعة ويتردّد صداها في كلّ مكان، لذا قد يؤثّر الوضع الجديد على رفاهيّتنا وشغفنا بعيش الحياة. عندما يمّر العالم بأوقاتٍ عصيبة، تظل الإنسانية جمعاء منارة للأمل ويحاول المستهلكون أن يروا الخير والنقاط الإيجابيّة في العالم.

علاوةً على ذلك، تحتفي الحملة بالفرح الذي ينبثق من كلّ منّا وتشدّد على أنّ فعل الخير يحثّ على التغيير والارتقاء بالمجتمع. صمّمت علامة ®Levi’s قطعها لتخدم هدفاً معيّناً ولتدوم طويلاً، كما تعكس شخصية الشخص الذي يرتديها. وسنتمكّن من إحداث التغيير في العالم شيئاً فشيئاً وبالأخصّ حين نعمل معاً يداً بيد. كلّ شخص منّا رائع بحدّ ذاته، لكننا معاً سنشكّل مجتمعاً أروع ونحقّق المستحيل.

يجتمع العملاء مع عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم بعد سنين من البُعد، ولذا تحتفل ®Levi’s بهذه اللحظات من خلال قطعٍ مميّزة تعصى على الزمن وتعكس الشخصية الفريدة والاستثنائية لمرتديها.

