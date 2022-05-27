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إيلاف: اتجهت الأنظار في اليومين الماضيين الى مدينة كان الفرنسية حيث تقام فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 الذي شهد توافد عدد كبير من الممثلين، صناع المحتوى، المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي من مختلف الدول العالمية والعربية.

ومن السعودية، حضرت مدونة الموضة رشا الرفاعي فعاليات المهرجان في أسبوعه الثاني، حيث حضرت العشاء الخاص بدار شوبارد ولفتت الأنظار بإطلالة بيضاء ساحرة من توقيع المصممة إيمان العجلان. فقد اختارت فستان أبيض طويل متعدد الطبقات وكبير الحجم، زادها جمالاً وتألقاً على السجادة الحمراء للمهرجان.

وقد عبر محبو رشا ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم الكبير بإطلالتها وحضورها وخاصة إنها المرة الأولى التي تحضر فيها رشا مهرجان كان السينمائي.

وبدورها، نشرت رشا عبر صفحتها الخاصة صورة على السجادة الحمراء معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، كما تقدمت بالشكر الى محبيها وكل من يدعمها.

