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إيلاف: ترحب VILEBREQUIN بقدوم الصيف من خلال تقديم سلسلة من القبعات لربيع وصيف 2022، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "Borsalino" الإيطالية لصناعة القبعات الفاخرة، للاحتفال بفن العيش في الهواء الطلق وحب البحر.

يقول رولاند هيرلوري ، الرئيس التنفيذي لشركة Vilebrequin ، عن التعاون: "تتمتع بورسالينو بإرث رائع وحرفية لم تتغير على مدار قرنين تقريبًا {...}. يتم وضع كل السلاحف على قبعاتنا باليد. لكون Vilebrequin المرجع في ملابس السباحة الفاخرة، نحن فخورون بالتعاون مع صانع القبعات الشهير. جذورنا المتوسطية المشتركة جعلت تعاوننا طبيعيًا حقًا ".