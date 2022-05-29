قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: يمتد الإلهام وراء أحدث مجموعة من النظارات من "Gucci" إلى عصور مختلفة، ويمزج بين الجاذبية القديمة والتطور الحديث في تناغم مثير للاهتمام.
توفر قلادات السلسلة زخرفة مميزة ، بما في ذلك شعار "G" المتشابك والصورة الظلية للقلب.
وتشير التصاميم الجديدة إلى الثمانينيات والتسعينيات ، وتقدم جاذبية كلاسيكية من خلال إطارات تجريبية ذكورية أعيد تصميمها بتفاصيل مميزة بجسر مزدوج ومسامير برشام زخرفية.
التعليقات