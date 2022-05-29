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إيلاف: يمتد الإلهام وراء أحدث مجموعة من النظارات من "Gucci" إلى عصور مختلفة، ويمزج بين الجاذبية القديمة والتطور الحديث في تناغم مثير للاهتمام.

توفر قلادات السلسلة زخرفة مميزة ، بما في ذلك شعار "G" المتشابك والصورة الظلية للقلب.

وتشير التصاميم الجديدة إلى الثمانينيات والتسعينيات ، وتقدم جاذبية كلاسيكية من خلال إطارات تجريبية ذكورية أعيد تصميمها بتفاصيل مميزة بجسر مزدوج ومسامير برشام زخرفية.