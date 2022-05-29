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إيلاف: تقدم "Balenciaga" أحدث مجموعة من نظارات "Twist" التي يمكن أن تكمل تمامًا أية إطلالة هذا الموسم.

تتميز نظارة "تويست" بتصميم "عين القطة"، بإطار جانبي ملتو من المركز، تم طباعة شعار "BALENCIAGA" بلون متباين على طول اللفة الحلزونية، وتتوفر باللونين الوردي والأسود.

بهذه المجموعة تضيف العلامة التجارية لمسة إبداعية إلى قطعها لربيع وصيف 2022 مع هذه المجموعة