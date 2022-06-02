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إيلاف: أطلقت علامة بالي للأزياء مجموعة ربيع وصيف 2022 للملابس الرجالية، وفيها تعيد تصور الملابس الرياضية لتضمن حرية وسهولة الحركة لمستقبل ما بعد الجائحة، حيث أصبح فن ارتداء الملابس سواء للتأنق أو للبساطة مرادفًا للراحة والتنوع.



من خلال اللعب على التناسب والتصميم متعدد الطبقات، مثل المحبوكات الفضفاضة والجيليهات الجلدية المقترنة ببنطلون انسيابي، توفر هذه الملابس الراحة بألوان ترابية محايدة، وزخارف نباتية من الألب، كتميز شامل في فن الجلد الذي يستحضر الأعمدة السويسرية للفن والطبيعة والتصميم.

مستوحاة من ملابس العمل، سواء كانت سترة فنان أو سترات نفعية، تجعل مجموعة بالي لربيع وصيف 2022 من المعتاد إستثنائي، وتكرم قيمة المصنوعات اليدوية.