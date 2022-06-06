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إيلاف: بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس علامتها التجارية لمستحضرات الشعر، تحدثت ميريام كيفيدو إلى إيلاف حصريًا حول عقدين من العمل الشاق، ومراحل بدء العمل وصولاً الى النجاح.

نشأت ميريام وتعلمت في الصيدليات العشبية لوالدتها في برشلونة، إسبانيا. أمضت ساعات وساعات معها في حفظ آلاف المكونات، وكيفية اختيار أكثرها تميزًا ودمجها لخلق تآزر يعزز فوائدها.

ثم أنشأت ميريام ما يعرف بخدمة تقييم الجمال في الصيدليات العشبية لعائلتها، واقترحت طقوسًا مخصصة لكل عميل من عملائها.



أتقنت إستخدام المكونات الثمينة مع التكنولوجيا الحيوية المبتكرة، وباتت خبيرة في نظريات الشيخوخة وكيفية مكافحتها، وهي معروفة الآن بعلامتها الشهيرة التي تحمل إسمها للعناية بالبشرة والشعر.



لماذا هناك الكثير من التركيز على علاج فروة الرأس؟

كانت فروة الرأس سابقًا المنطقة الأكثر نسيانًا في صناعة العناية بالشعر، وقد أدركنا الآن أنه بالنسبة للشعر الجميل، نحتاج إلى تعزيز فروة رأس صحية والعمل على إيجاد أفضل المكونات للعناية بفروة الرأس وراحتها.

يمكن لفروة الرأس والشعر أن يتقدموا في العمر بأربع طرق: الشيخوخة الطبيعية التي يمكننا إبطائها ولكن لا يمكننا إيقافها. الشيخوخة الميكانيكية التي تسببها مجففات الشعر، وأجهزة فرد الشعر، وأدوات تصفيف الشعر وما إلى ذلك. كما أن لدينا أيضًا شيخوخة كيميائية مثل معالجة اللون، والتبييض، وعلاجات الكيراتين. أخيرًا ، لدينا شيخوخة بيئية مثل التعرض للشمس ودرجة الحرارة القصوى وتكييف الهواء والتلوث والتعرض للجزيئات الدقيقة. لذلك كل هذه العوامل تؤثر على صحة فروة رأسنا وتسبب مشاكل مثل الالتهابات مثلها مثل جلد الوجه. لذلك من المهم أن نتخذ خطوات للاعتناء بفروة رأسنا لأنها استمرار لوجهنا لذلك نحتاج إلى التعامل معها بنفس الطريقة مع طقوس خاصة.

ما هي أهم 3 أشياء يجب تذكرها عند العناية بشعرك؟

بالنسبة لي هي أربع خطوات! الأولى هي أننا بحاجة إلى العناية بفروة رأسنا بتقشيرها لتجدد نفسها بتناول كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن يوميًا. والثانية تكمن في استخدام علاج الشامبو المخصص وننصح هنا في الإمارات العربية المتحدة بالقيام بالتنظيف الثلاثي. والثالثة هي الترطيب العلاجي، فنحن بحاجة إلى ترطيب الشعر وفروة الرأس. الخطوة الأخيرة هي التسامي، فعندما يكون شعرك مبللًا يكون في أكثر حالاته هشاشة وقابلية للتكسر والتلف، لذلك نحتاج إلى حمايته بمنتج خاص لتوفير الحماية.

لماذا الشعر؟ متى علمت بأنك ستعملين في هذه الصناعة؟ (ربما لديك حكاية ممتعة؟)

نشأت محاطًة بالنباتات والأعشاب في صيدلية والدتي العشبية في برشلونة مما جعلني أطور شغفي في العمل باستخدام المواد الخام، وبدأنا في إنشاء طقوس مخصصة لعملائنا. كنت صغيرًة وحاصلة على شهادة في إدارة الأعمال وفي الوقت لدي عملائي.

وتعلمت أيضًا مبادئ التدليك في أوقات فراغي. كما تعلمت الكثير من والدتي عن المكونات وكيفية دمجها معاً وذلك عندما اكتشفت هذا الشغف. ثم ، بالتعاون مع زوجي - افتتحنا أول متجر لي وكنت مسؤولة عن قسم التجميل. وكان زوجي عالم لذلك عملنا معًا لإنشاء اتحاد بين العلوم والنباتات الطبيعية كانت خلطة فريدة جدًا.

ولا يزال مديرنا الفني منذ بداية هذه الرحلة معنا في الشركة اليوم - لقد وضعت قائمة بالقيم التي ستُنسب إلى منتجاتي - وكانت لدي القدرة على استخدام أفضل المكونات وأغلاها - في بعض الأحيان قيل لي من قبل الآخرين أن هذا غير ممكن ولكني ثابرت لأنني لم أرغب في التضحية بالجودة والنتائج. في الماضي لم يكن هذا موجودًا ، فكرة العناية بالشعر الفاخرة لم يسمع بها أحد! أحب استخدام الكافيار ، على سبيل المثال ، وهو مكون علاجي للغاية ، لكنني أيضًا أحب استخدام التكنولوجيا الحيوية مثل الببتيدات ، ومركبات الأحماض الأمينية ، والفيتامينات، وكلها تساعد في محاربة هذه المجالات الأربعة للشيخوخة.

كيف تصنعين الخلطات الجديدة وما الذي يلهمك؟

لدينا توليفات أو مجموعات مميزة من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر. لدينا تركيز على الخلطات المعدنية ولكن من المهم أيضًا بالنسبة لي استخدام مجمعات من العناصر النزرة لتحسين المستوى الخلوي. بالنسبة للشعر ، تعتبر الفيتامينات من أهم المكونات التي تعد مكونًا في المجمعات الثمانية التي لدينا وهي ضرورية لطول عمر بصيلات الشعر.



هل صحيح أنه من الأفضل تقليل غسل شعرك بالشامبو؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا - يرجى التوضيح.

في الماضي، ربما قبل 10 سنوات ، احتوى الشامبو على مكونات مثل الكبريتات والبارابين، لذلك كان هناك سبب يجعل فروة رأسك تجف ويحد من استخدام الشامبو.

مع علاجاتنا بالشامبو ، أوصي بغسل شعرك عندما يكون متسخًا، لأن هذا قد يكون ناتجًا عن عوامل مثل الإفرازات الدهنية المفرطة، أو من الرمال في الهواء، أو المكياج. أهم شيء يجب تذكره هو استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات والمكونات لتجديد فروة الرأس.



ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي ترتكبها النساء عند العناية بشعرهن؟

تميل النساء إلى نسيان فروة رأسهن لكني أوصي بجعل فروة رأسك أولوية في نظام جمالك. تأكدي من استخدام الكثير من الماء لإزالة الشامبو أيضًا. عندما يتعلق الأمر بالبلسم ، تذكري أن القليل هو الكثير وخذي الوقت الكافي لتدليكه من الجذور إلى الأطراف.



ما هي أكبر احتياجات العناية بالشعر للمرأة في الشرق الأوسط؟

في الشرق الأوسط ، أعتقد أنه من المهم حقًا تقشير فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع بالتدليك لتحسين الدورة الدموية الدقيقة. مع تقدمنا في السن ، تصبح فروة الرأس أرق أيضًا نحتاج إلى تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، والأهم هو توصيل الأكسجين إلى بصيلات الشعر. أيضًا في المنطقة ، نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والتلوث الذي يؤثر على بشرتنا وأعيننا وأيضًا فروة رأسنا ، لذلك نحن بحاجة إلى تجديد البشرة وإخراجها من خلال التقشير اللطيف - سبا الشعر .