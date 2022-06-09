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إيلاف: أطلقت علامة ETRO نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من الفعاليات الخاصة في عدة مدن ومنتجعات حصرية في جزيرة كابري احتفالاً بتشكيلة "ليكويد بيزلي" المميزة بنقشتها الجديدة ولتسليط الضوء على ملابس وإكسسوارات السباحة الفاخرة التي تضمها التشكيلة.

وافتتحت العلامة متجرها الجديد في شارع فيا كامريلا في جزيرة فاراليوني، بحضور علامات أخرى تمت دعوتها إلى هذا الأسبوع المخصص للأزياء الحيوية والعصرية التي تقدمها تشكيلة ليكويد بيزلي المصغرة لملابس السباحة.

واستمتع الضيوف خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بمجموعة من الفعاليات، من ضمنها نزهة بالقوارب الإيطالية التقليدية من تخطيط علامة ETRO وحفلة كوكتيل أثناء غروب الشمس في جناح إيترو بيجاسو في فندق بونتا تراجارا، بالإضافة إلى حفلات العشاء في بعض الوجهات الاستثنائية في جزيرة كابري، مثل مطعم باولينو وفيلا فيردا وإل ريتشيو.

وتتابع العلامة فعالياتها خلال شهري يونيو ويوليو في دبي وفورتي دي مارمي وبيزارو وباليرمو وميلانو وماريتيما وميونخ وميكونوس وإيبيزا ونيقوسيا وإزمير ومنتجع فورتي فيليج، حتى تختم رحلتها الاستثنائية في منتجع ماندارين في بودروم.

وتتميز مجموعة ليكويد بيزلي المصغرة لملابس السباحة بألوانها الحيوية مثل الوردي والأزرق والبرتقالي، وتضم تشكيلة واسعة من الفساتين القطنية الطويلة والكنزات القصيرة وسراويل الدنيم القصيرة وملابس السباحة والقفطانات والأوشحة التي يمكن لفها حول الجسم ومناشف البحر. في حين تضم مجموعة الرجال كنزات الهودي والقمصان والسراويل القصيرة بنفس اللون. إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات الملائمة للسيدات والرجال مثل الحقائب القماشية مربعة الشكل وحقائب اليد المطابقة لها وقبعات الدلو والأحذية القماشية والصنادل بنعل من الحبال ونقشات ملونة.