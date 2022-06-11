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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة سترفع إلزامية إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19 للمسافرين الوافدين الى البلاد جوا.

في مواجهة وصول المتحورة أوميكرون، شددت السلطات الصحية اجراءات الفحوصات لدخول الولايات المتحدة في ديسمبر 2021. وكان على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن سنتين القادمين على متن رحلة من الخارج متوجهة الى الولايات المتحدة ان يبرزوا فحصا سلبيا قبل الاقلاع مهما كان وضعهم اللقاحي.

بحسب الناطق باسم الرئاسة كيفن مونوز الذي أعلن عبر تويتر عن رفع هذا القرار، فان السلطات الصحية ستواصل "تقييم الاحتياجات عملا بالعلم وسياق تنقل المتحورات".

وسيدخل إنهاء هذه الإلزامية حيز التنفيذ الأحد بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

لم توضح الحكومة في المقابل، في هذه المرحلة، ما اذا كانت ستبقي على إلزامية اللقاح للأجانب غير المقيمين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وكانت عدة دول أخرى، لا سيما في أوروبا، توقفت عن طلب اختبار سلبي قبل الاقلاع من جانب المسافرين من الخارج.

إثر قرار قضائي، تم رفع إلزامية وضع الكمامة أيضا في الولايات المتحدة في ابريل في وسائل النقل العام ولا سيما في الطائرات.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أكثر من مئة الف إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا وهو رقم أقل من الواقع بحسب الخبراء. وتم ربط الطفرة الأخيرة بمتحورات أوميكرون.

يموت حوالى 300 شخص بالمرض في البلاد يوميا لكن السلطات الصحية باتت تسلط الضوء الآن على العديد من العلاجات المتوافرة بينها اللقاحات لكن أيضا مضاد الفيروسات Paxlovid في حال الإصابة.

كان رفع القيود طلبا ملحا من القطاع الاقتصادي لا سيما شركات الطيران الحريصة على تسريع العودة الى الوضع الطبيعي.

وقال بريان ديس كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن لشبكة "سي ان بي سي" "نعتقد أننا حققنا التقدم اللازم" من أجل "رفع هذه الإلزامية، وأعتقد أن هذا نبأ سار للمسافرين من أجل الأعمال ونبأ سار للتجارة الأميركية والشركات أيضا".

رحب اتحاد شركات الطيران الأميركية "ايرلاينز 4 أميركا" في بيان بالقرار الحكومي الذي "سيساهم في تشجيع واستعادة الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لصالح مؤسسات البلاد والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السفر والسياحة".

وقال رئيسه نيكولاس كاليو "نتطلع لاستقبال ملايين المسافرين المستعدين للمجيء الى الولايات المتحدة لقضاء عطلة أو القيام باعمال او لمجرد لقاء أقربائهم".