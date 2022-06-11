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إيلاف: أطلقت المؤثرة الإجتماعية ومدونة الموضة المعروفة عربياً تمارا فرّا العلامة التجارية الخاصة بها Teejayz المتخصصة بملابس النوم.

تميزت الماركة بتنوع مجموعة ملابس النوم، وخاصة قصاتها المصممة بطريقة عصرية وكأنها فئة من فئات الموضة الأساسية.

بالإضافة الى التنوع الكبير بألوانها الصيفية، تتميّز هذه العلامة التجارية بصناعتها، فمعظم القطع مصنوعة من مواد طبيعية خفيفة، قطن ناعم وحرير لتتناسب مع مختلف الأذواق.

من جهة أخرى، شاركت تمارا في الحملة الدعائية للماركة حيث نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي قطع من المجموعة الجديدة، حيث تفاعل محبو تمارا ومتابعيها بشكل كبير مع إطلاقها لهذا المشروع وعبروا عن دعمهم لها في كل ما تقوم به.

بدورها، عبّرت تمارا عن سعادتها بإطلاق Teejayz، مؤكدة أن فكرة المشروع تنبع من مدى اهتمامها براحة المرأة وسعادتها في أبسط تفاصيل الحياة.



وقد أعلنت تمارا أن منتجات Teejayz متاحة لجميع الدول على الموقع الخاص بالعلامة.

يذكر أن تمارا فرّا هي مدونة موضة ومستشارة أزياء لبنانية اشتهرت بحبها للموضة والأناقة حيث تقدم لمتابعيها جرعة يومية من فيديوهات تتعلق بالموضة وتنسيق الملابس.

