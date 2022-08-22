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المصممة الكويتية بزة الزومان

إيلاف: ولدت المصممة الكويتية بزة الزومان في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأميركية، وأدركت اهتمامها بالتصميم في وقت مبكر، حيث التحقت بدروس الخياطة بينما حصلت على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.

في عام 2011 ، انتقلت إلى نيويورك لمتابعة شغفها في مدرسة بارسونز للتصميم وحصلت على درجة AAS في تصميم الأزياء أثناء العمل جنبًا إلى جنب مع نعيم خان لتطوير مهاراتها وصياغة مسارها الخاص في ملابس السهرة.

بحلول عام 2014 ، عادت الزومان إلى الكويت لتطلق علامتها التجارية التي تحمل اسمها وتؤسس مشغلها.

تمثل مجموعة خريف / شتاء 2022 تطورًا لمجموعة "امرأة بزة الزومان".

تتكون المجموعة، التي تضم ذخيرة من الصور الظلية القوية والحالمة مع طبقات أثيرية من التول، من 27 قطعة تتميز بفساتين طويلة بأكمام ضخمة ومشدات جريئة وأشكال ملفوفة تضفي إحساسًا متواضعًا عليها. تم تجهيز الإطلالات بقفازات مطابقة الألوان، وهي شكل من أشكال القوة والحماية للمرأة.

تطمح بزة الزومان إلى سد الفجوة بين الملابس الجاهزة المسائية والأزياء الراقية من خلال اعتماد تقنيات البناء المتقدمة في ابتكار كل قطعة.

موسم تلو الآخر ، تهرب جمالية الزومان البسيطة من البذخ العلني. كما أنها تناصر الموضة الأخلاقية والمستدامة.

جميع جوانب العلامة التجارية ؛ من التصميم وأخذ العينات إلى الإنتاج تدار من الاستوديو في الكويت.