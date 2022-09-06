قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يبتعد معظم الرجال عن الإطلالات التي تتطلب تنسيق عدة طبقات من الملابس خلال أشهر الصيف الحارة، ويكتفون بدلاً من ذلك باختيار إطلالاتٍ بسيطة ومريحة، ولكن لا غنى لهم أبداً عن السترات الرسمية التي تضفي المزيد من الأناقة على الإطلالة.

وتنصح علامة "Celio" باختيار سترات بأقمشة خفيفة وألوان مرحة للحصول على إطلالة صيفية أنيقة وتوفير الحماية من أشعة الشمس أو نسمات الليل الباردة.

وتتميز تشكيلة Celio الصيفية بألوانها وتصاميمها ونقشاتها الفريدة، حيث تأتي بدلات التشكيلة البسيطة والأنيقة بمجموعةٍ من الألوان الأحادية، بما فيها تدرجات الأزرق الكاحت والداكن والبني الفاتح مع لمسات مميزة باللونين الأبيض والرمادي. كما تضم التشكيلة مجموعة من القطع البسيطة التي يمكن تنسيقها بسهولة، مما يضمن للرجال الحصول على إطلالةٍ عصرية بمعايير راقية.