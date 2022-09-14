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إيلاف: ترتقي الشركة السويسرية المُصنِّعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، بمجموعة ساعاتها "كود 11.59 باي أوديمار بيغه" من خلال طرازين جديدين بلونين، وبقطر 41 مم، بالذهب الأبيض وبالذهب الوردي عيار 18 قيراط، وقد رُصِفَ كل منهما بالكامل بماساتٍ يبلغ عددها 1085 ماسة مقطوعة على طراز بريانت (بوزنٍ إجمالي قدرُهُ 4.99 قيراط تقريباً) – وذلك ما يُعتَبَرُ المرة الأولى في هذه المجموعة من الساعات.

يُبرِزُ الترصيع بالحجر الثمين الطابع المعاصر وتفاصيل رموز الهندسة المعمارية التي تتسمُ بها ساعة "كود 11.59 باي أوديمار بيغه"، وبنفس الوقت يمنحها لمسةً أنثويةً رقيقة.